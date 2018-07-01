Форвард Зозуля продовжить виступи в "Альбасете"

"Ми вирішили прийняти умови продовження контракту з "Альбасете", відмовившись від великих грошей, тільки щоб залишитися з вами. Але контракт знаходиться в руках клубу. Ми з Романом Зозулею хочемо подякувати вболівальникам за їх підтримку протягом усього сезону. Ми просто хочемо сказати "спасибі" за те, що повірили в нас. Ми ніколи не забудемо вас, куди б ми не пішли", - йдеться у записі агента.



Додамо, що 28-річний український нападник зіграв у складі "Альбасете" 30 матчів у сезоні 2017/18, в яких забив 9 м'ячів і віддав 3 гольові передачі.



Як повідомляв УНН, Зозуля потрапив у символічну збірну вільних агентів Сегунди.