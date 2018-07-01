Форвард Зозуля продолжит выступления в "Альбасете"

"Мы решили принять условия продления контракта с "Альбасете", отказавшись от больших денег, только чтобы остаться с вами. Но контракт находится в руках клуба. Мы с Романом Зозулей хотим поблагодарить болельщиков за их поддержку в течение всего сезона. Мы просто хотим сказать "спасибо" за то, что поверили в нас. Мы никогда не забудем вас, куда бы мы не пошли", - говорится в записи агента.



Добавим, что 28-летний украинский нападающий сыграл в составе "Альбасете" 30 матчей в сезоне 2017/18, в которых забил 9 мячей и отдал 3 голевые передачи.



Как сообщал УНН, Зозуля попал в символическую сборную свободных агентов Сегунды.