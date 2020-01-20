Форвард збірної України вилетів з гри на два місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Форварду збірної України Роману Яремчуку провели операцію на нозі через яку йому належить пропустити значний період футбольного сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт "Гента".
Після поєдинку 22-го туру чемпіонату Бельгії, в якому "Гент" футболістів збірної України Романа Яремчука, Романа Безуса та Ігоря Пластуна вдома переміг "Мускрон" (3:1), головний тренер господарів Йосс Торуп розповів про стан здоров’я українського нападника.
"Роман Яремчук перебуватиме поза грою кілька місяців. Після операції на травмованому ахіллі футболісту не варто поспішати. Нам необхідно знайти рішення, як діяти без Романа", - зізнався Торуп.
Зауважимо, що Яремчук має 17 забитих м'ячів у сезоні за 30 матчів у складі "Гента".