Форвард Яремчук продовжив гольову серію за ФК "Гент"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса на власному полі приймав "Антверпен", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.
Вже у дебюті баталії Яремчук зумів засмутити воротаря гостей. Простріл з лівої бровки від Девіда замкнув одним дотиком саме українець. “Гент” був близьким до взяття трьох очок, але на 4 компенсованій хвилині протистояння у “Антеверпена” забив гол Гано — 1:1.
Наразі, маючи в активі 29 очок, “Гент” посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.
Додамо, що в цьому сезоні Яремчук зіграв за “Гент” 23 матчі, в яких забив 16 м’ячів та віддав чотири результативні паси. Крім того, він відзначився у другому протистоянні поспіль.