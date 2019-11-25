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Форвард Яремчук продовжив гольову серію за ФК "Гент"

Форвард Яремчук продовжив гольову серію за ФК "Гент"

Київ • УНН

 • 9432 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії з футболу "Гент" футболістів національної збірної України Романа Яремчука, Ігоря Пластуна та Романа Безуса на власному полі приймав "Антверпен", інформує УНН з посиланням на сайт клубу.

Вже у дебюті баталії Яремчук зумів засмутити воротаря гостей. Простріл з лівої бровки від Девіда замкнув одним дотиком саме українець. “Гент” був близьким до взяття трьох очок, але на 4 компенсованій хвилині протистояння у “Антеверпена” забив гол Гано — 1:1.

Наразі, маючи в активі 29 очок, “Гент” посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату.

Додамо, що в цьому сезоні Яремчук зіграв за “Гент” 23 матчі, в яких забив 16 м’ячів та віддав чотири результативні паси. Крім того, він відзначився у другому протистоянні поспіль.

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