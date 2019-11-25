Форвард Яремчук продолжил голевую серию за ФК "Гент"

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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КИЕВ. 25 ноября. УНН. В матче 16-го тура чемпионата Бельгии по футболу “Гент” футболистов национальной сборной Украины Романа Яремчука, Игорь Пластун и Романа Безуса на своем поле принимал “Антверпен”, информирует УНН со ссылкой на сайт клуба.

Уже в дебюте баталии Яремчук сумел огорчить вратаря гостей. Прострел с левой бровки от Дэвида замкнул в одно касание именно украинец. “Гент” был близок к взятию трех очков, но на 4 компенсированной минуте противостояния в “Антеверпена” забил гол Гано — 1:1.

Сейчас, имея в активе 29 очков, “Гент” занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата.

Добавим, что в этом сезоне Яремчук сыграл за “Гент” 23 матча, в которых забил 16 мячей и отдал четыре результативных паса. Кроме того, он отличился во втором противостоянии подряд.

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