Форвард сборной Украины вылетел из игры на два месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Форварду сборной Украины Роману Яремчуку провели операцию на ноге из-за которой ему предстоит пропустить значительный период футбольного сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Гента".
После поединка 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Гент" футболистов сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна дома победил "Мускрон" (3:1), главный тренер хозяев Йосси Торуп рассказал о состоянии здоровья украинского нападающего.
"Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле футболисту не стоит спешить. Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа", - признался Торуп.
Отметим, что Яремчук имеет 17 забитых мячей в сезоне за 30 матчей в составе "Гента".