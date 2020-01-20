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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Форвард сборной Украины вылетел из игры на два месяца

Киев • УНН

 • 12171 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Форварду сборной Украины Роману Яремчуку провели операцию на ноге из-за которой ему предстоит пропустить значительный период футбольного сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Гента".

Форвард сборной Украины вылетел из игры на два месяца

После поединка 22-го тура чемпионата Бельгии, в котором "Гент" футболистов сборной Украины Романа Яремчука, Романа Безуса и Игоря Пластуна дома победил "Мускрон" (3:1), главный тренер хозяев Йосси Торуп рассказал о состоянии здоровья украинского нападающего.

"Роман Яремчук будет находиться вне игры несколько месяцев. После операции на травмированном ахилле футболисту не стоит спешить. Нам необходимо найти решение, как действовать без Романа", - признался Торуп.

Отметим, что Яремчук имеет 17 забитых мячей в сезоне за 30 матчей в составе "Гента".

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