Формування незалежного газового ринку залежатиме від того, як запрацює новий оператор ГТС - експерт

"Утворення незалежного оператора ГТС є правильним сигналом. Це важливі дії, проте тепер іще важливо аби вони були правильно виконані. Тому що у нас протягом 25 років приймали багато гарних документів, але вони не виконувалися належним чином. Тому наголошує, що це дуже правильний і нормальний сигнал, а от як він буде імплементований - це основне. Будемо чекати і сподіватися на правильну механіку виконання, на реалізацію. Адже найкращий документ можна зіпсувати не належним підходом", - наголосив він.

Нагадаємо, КМУ створив нового оператора газотранспортної системи України — ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

За словами експерта Д.Марунича, це свідчить про те, що позиція Уряду стосовно реформування “Нафтогазу” виявилися сильнішою за спроби менеджменту компанії зберегти всі управлінські функції.

“Взагалі цей процес реформування пришвидшився після скандалу, коли за ініціативою Кубіва передали спочатку частину повноважень з управління “Укртрансгазом” Міністерству економіку та торгівлі.

Після цього, за ініціативою Гройсмана, Уряд взяв під своє крило увесь цей процес.

Звичайно, це пришвидшило і змінило вектор. Постанова уряду від липня місяця, номер 496, вона передбачала створення такого оператора, проте імовірно цей процес пришвидшився і ймовірно нинішнє керівництво “Нафтогазу” в особі пана Коболева та Вітренка — вони звичайно втратили значну частину повноважень або таких позицій, завдяки яким їм вдавалось контролювати фінансові потоки "Укртрансгазу". Це неоднозначно, але ймовірно, що тепер цей напряму контролює сам уряд, він перебрав на себе ці повноваження“, — зазначив експерт.