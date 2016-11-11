Формирование независимого газового рынка будет зависеть от того, как заработает новый оператор ГТС - эксперт

"Образование независимого оператора ГТС является правильным сигналом. Это важные действия, однако теперь еще важно, чтобы они были правильно выполнены. Потому что у нас в течение 25 лет принимали много хороших документов, но они не выполнялись должным образом. Поэтому подчеркивют, что это очень правильный и нормальный сигнал, а вот как он будет имплементирован - это основное. Будем ждать и надеяться на правильную механику исполнения, на реализацию. Ведь лучший документ можно испортить не должным подходом", - подчеркнул он.

Напомним, КМУ создал нового оператора газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины".

По словам эксперта Д.Марунича, это свидетельствует о том, что позиция правительства по реформированию "Нафтогаза" оказалась сильнее попытки менеджмента компании сохранить все управленческие функции.

"Вообще этот процесс реформирования ускорился после скандала, когда по инициативе Кубива передали сначала часть полномочий по управлению "Укртрансгазом" Министерству экономику и торговли.

После этого, по инициативе Гройсмана, Правительство взяло под свое крыло весь это процесс.

Конечно, это ускорило и изменило вектор. Постановление правительства от июля месяца, номер 496, оно предусматривало создание такого оператора, однако вероятно этот процесс ускорился и вероятно нынешнее руководство "Нафтогаза" в лице господина Коболева и Витренко - они конечно потеряли значительную часть полномочий или таких позиций, благодаря которым им удавалось контролировать финансовые потоки "Укртрансгаза". Это неоднозначно, но вероятно, что теперь это направление контролирует само правительство, оно взяло на себя эти полномочия", - отметил эксперт.