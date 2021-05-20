Фонду гарантування вкладів дозволять подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку

Деталі

Так, законопроект було підтримано без обговорення в залі. Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує внести зміни до статті 128 КПКУ в частині запровадження норм, які нададуть Фонду можливість подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, вимоги яких акцептовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та набувати статусу цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, як юридичної особи.

Як стверджують автори, внесення цих змін викликано необхідністю продовження Фондом ефективного розслідування діянь пов’язаних з банком осіб та інших осіб, дії чи бездіяльність яких призвели до понесення банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку.

Що було раніше

Напередодні Верховна Рада підтримала проект закону № 4546 щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків.