Фонду гарантирования вкладов позволят подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка

Детали

Так, законопроект был поддержан без обсуждения в зале. Согласно пояснительной записке, документ предлагает внести изменения в статью 128 УПК в части введения норм, которые предоставят Фонда возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 ЗУ “О банках и банковской деятельности”, требования которых акцептованные Фондом гарантирования вкладов физических лиц и получать статус гражданского истца, сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка по которому было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 ЗУ “О банках и банковской деятльености” в отношении которого было принято решение о ликвидации по основаниям, определенным статьей 77 ЗУ “О банках и банковской деятельности”, как юридического лица.

Как утверждают авторы, внесение этих изменений вызвано необходимостью продолжения Фондом эффективного расследования деяний связанных с банком лиц и других лиц, действие или бездействие которых привели к несения банком убытков и/или ущерба интересам вкладчиков и других кредиторов банка.

Что было раньше

Накануне Верховная Рада поддержала проект закона № 4546 по совершенствованию механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков.