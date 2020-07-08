Фонд держмайна затягує проведення протиаварійних робіт у Гостиному дворі – КМДА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Фонд державного майна України намагається оскаржити у суді припис департаменту охорони культурної спадщини КМДА щодо проведення термінових протиаварійних робіт на пам’ятці архітектури та містобудування – будівлі Гостиного двору на Контрактовій площі, 4. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Так, припис щодо укладання охоронного договору на пам’ятку архітектури та містобудування місцевого значення Гостиний двір (у десятиденний термін з моменту отримання припису), щодо надання на розгляд департаменту охорони культурної спадщини науково-проектної документації на проведення невідкладних протиаварійних та реставраційно-відновлювальних робіт на зазначеному об’єкті культурної спадщини був направлений Фонду держмайна у січні 2020 року.
"Наприкінці березня, після того, як Фонд проігнорував вимоги припису, департамент склав постанову про накладання фінансових санкцій. Проте ФДМ, на утриманні якого знаходиться пам’ятка, вирішив оскаржити і припис, і постанову", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що при цьому будівля Гостиного двору перебуває у незадовільному стані:
▪️ відсутні дах і значна частина конструкційних елементів, а також тинькування стін;
▪️ спостерігається розтріскування кладки, деякі з підвальних приміщень заповнені водою, із залізобетонних конструкцій виступають елементи армування. Територія захаращена будівельним сміттям;
▪️ будівля потребує проведення невідкладних протиаварійних і реставраційно-відновлювальних робіт.
У департаменті роблять висновок, що виникнення наявних пошкоджень і руйнувань має причинно-наслідковий зв’язок із невиконанням робіт, необхідних для збереження будівлі.
"Місто неодноразово заявляло про готовність взяти будівлю на баланс та привести до належного стану, проте Гостиний двір досі руйнується, перебуваючи у державній власності. Аналогічна ситуація з будинком Сікорського, який так само перебуває у державній власності і стоїть руїною у серці міста", – наголосили у департаменті охорони культурної спадщини.
Нагадаємо, Київська міська рада неодноразово зверталась до Кабміну із проханням передати на баланс столичної громади цю будівлю із зобов’язанням зберегти за нею функцію культурного закладу і за умови не приватизовувати.
Раніше в УНН повідомлялося, що справу незаконно відчужених гуртожитків НАУ повернули в апеляційний суд.