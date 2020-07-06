Справу незаконно відчужених гуртожитків НАУ повернули в апеляційний суд
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Верховний Суд підтримав позицію столичної прокуратури у справі щодо повернення державі незаконно відчужених гуртожитків Національного авіаційного університету, скасувавши рішення суду нижчої інстанції і направивши справу на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
“Прокуратура міста Києва продовжує відстоювати право держави на незаконно відчужені гуртожитки Національного авіаційного університету, які незаконно вибули з державної власності на користь комерційної структури”, — сказано у повідомленні.
Встановлено, що приміщення двох гуртожитків по вул. Вітряні Гори у місті Києві площею понад 2 тис. кв. м та вартістю понад 12 млн грн, що перебували на балансі Національного авіаційного університету, у 2016 році на підставі низки підроблених документів і договорів незаконно вибули у власність комерційної структури.
“У зв’язку з цим, у грудні 2016 року Київська місцева прокуратура № 7 звернулась з позовом до суду про витребування гуртожитків державі. Подільський районний суд міста Києва 30 листопада 2017 та апеляційний суд міста Києва 21 квітня 2018 у задоволенні позову прокурора відмовили. Не погоджуючись з вказаними судовими рішеннями, прокуратура міста Києва оскаржила їх до Верховного Суду”, — додається у повідомленні.
Повідомляється, що суд касаційної інстанції, підтримавши позицію столичної прокуратури, скасував рішення апеляційного суду міста Києва та направив справу на повторний розгляд до суду апеляційної інстанції, зазначивши, що прокурор обрав вірний спосіб захисту інтересів держави.
Нагадаємо, Господарський суд міста Києва повернув у державну власність землю, яка входить до складу військового аеродрому “Одеса-Шкільний”.