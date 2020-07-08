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Фонд госимущества затягивает проведение противоаварийных работ в Гостином дворе - КГГА

Фонд госимущества затягивает проведение противоаварийных работ в Гостином дворе - КГГА

Киев  •  УНН

 • 14762 просмотра

КИЕВ. 8 июля. УНН. Фонд государственного имущества Украины пытается оспорить в суде предписание департамента культурного наследия КГГА о проведении срочных противоаварийных работ на памятнике архитектуры и градостроительства - здания Гостиного двора на Контрактовой площади, 4. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Так, предписание о заключении охранного договора на памятник архитектуры и градостроительства местного значения Гостиный двор (в десятидневный срок с момента получения предписания), о предоставлении на рассмотрение департамента культурного наследия научно-проектной документации на проведение неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ на указанном объекте культурного наследия был направлен Фонду госимущества в январе 2020 года.

"В конце марта, после того, как Фонд проигнорировал требования предписания, департамент составил постановление о наложении финансовых санкций. Однако ФГИ, на содержании которого находится памятник, решил обжаловать и предписание, и постановление", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом здание Гостиного двора находится в неудовлетворительном состоянии:
▪️ отсутствуют крыша и большая часть конструкционных элементов, а также штукатурка стен;
▪️ наблюдается растрескивание кладки, некоторые из подвальных помещений заполнены водой, из железобетонных конструкций выступают элементы армирования. Территория загромождена строительным мусором;
▪️ здание требует проведения неотложных противоаварийных и реставрационно-восстановительных работ.

В департаменте делают вывод, что возникновение имеющихся повреждений и разрушений имеет причинно-следственную связь с невыполнением работ, необходимых для сохранения здания.

"Город неоднократно заявлял о готовности взять здание на баланс и привести в надлежащее состояние, однако Гостиный двор до сих пор разрушается, находясь в государственной собственности. Аналогичная ситуация с домом Сикорского, который так же находится в государственной собственности и стоит развалиной в сердце города", - отметили в департаменте охраны культурного наследия.

Напомним, Киевский городской совет неоднократно обращался в Кабмин с просьбой передать на баланс столичной общины это здание с обязательством сохранить за ним функцию культурного заведения и при условии не приватизировать его.

Ранее в УНН сообщалось, что дело незаконно отчужденных общежитий НАУ вернули в апелляционный суд.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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