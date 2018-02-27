Flightradar підтвердив, що президентський літак з РФ був в Аргентині під час відправки кокаїну

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 169231 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 171575 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 301552 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 211825 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 313643 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 209316 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 236172 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253897 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246403 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136204 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
78 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 55077 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 48054 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133574 перегляди
Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

Умєров у Парижі обговорив з французьким колегою оборонні потреби України

26 березня, 16:36 • 38177 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 42761 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 133572 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 169231 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 301552 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 313643 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277990 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 99607 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86782 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123472 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140739 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 146107 перегляди
Актуальне
Flightradar підтвердив, що президентський літак з РФ був в Аргентині під час відправки кокаїну

Flightradar підтвердив, що президентський літак з РФ був в Аргентині під час відправки кокаїну

Київ • УНН

 • 21301 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Публічний сервіс Flightradar24 підтвердив інформацію про те, що літак льотного загону “Росія” Іл-96-300 під номером RA-96023, який, ймовірно, перебуває у відомстві управління справами президента Росії, був в Аргентині у той самий час, коли 400 кг вантажу у “кокаїновій справі” було відправлено в Росію. Про це УНН повідомили в прес-службі сервісу.

“Наші дані вказують на те, що літак здійснив подорож до Бразиліа 3 грудня, здійснив відправлення з Бразилії до Буенос-Айреса 4 грудня, а потім відправився з Буенос-Айреса до Росії 5 грудня”, — повідомили в прес-службі.

Зазначимо, раніше деякі російські ЗМІ помітили на фото аргентинської жандармерії щодо кримінальної справи про викриття каналу постачання наркотиків з Аргентини в Росію літак з бортовим номером 96023. Повідомляється, що літак з таким самим номером в серпні 2016 року одержав ФГБУ “Спеціальний льотний загін „Росія“” Управління справами президента Росії. Він перебуває у веденні управління справами президента і займається перевезенням перших осіб держави.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У диппошті посольства Росії в Аргентині виявили 400 кг кокаїну

Після цього прес-секретар керівника справами президента Росії Олена Крилова заявила виданню ТАСС, що інформація про причетність літака спеціального льотного загону “Росія” до “кокаїнової справи” не відповідає дійсності.

“Журналісти зробили висновки на підставі недостовірної інформації — у цьому випадку фотографії, яку завдяки сучасним технологіям можна легко фальсифікувати”, — зазначила вона.

Про розслідування “кокаїнової справи” в Аргентині стало відомо в лютому 2018 року. За даними слідства, 13 грудня 2016 року співробітник посольства РФ в Аргентині виявив в одній з будівель, що знаходяться при дипмісії, 389 кг кокаїну в 12 валізах. Про це дипломати повідомили поліції. В рамках спецоперації з припинення каналу наркотрафіку кокаїн у валізах замінили на борошно, на вантаж встановили “жучки” з навігатором.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Кокаїн у диппошті посольства РФ: в Аргентині оголосили в розшук росіянина

У грудні 2017 року вантаж був направлений “як дипломатичний багаж на російському урядовому літаку”, заявила міністр національної безпеки Аргентини Патриція Буллріч.

Співробітники ФСБ затримали в Москві трьох зловмисників під час отримання 12 валіз, в яких замість кокаїну було борошно. У зв’язку з цим затриманим було пред’явлено звинувачення в спробі контрабанди наркотиків. Тверський суд заарештував затриманих, Мосміськсуд визнав арешт законним.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$86,843.50
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,054.49
Ethereum
$2,001.14