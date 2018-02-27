Flightradar підтвердив, що президентський літак з РФ був в Аргентині під час відправки кокаїну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Публічний сервіс Flightradar24 підтвердив інформацію про те, що літак льотного загону “Росія” Іл-96-300 під номером RA-96023, який, ймовірно, перебуває у відомстві управління справами президента Росії, був в Аргентині у той самий час, коли 400 кг вантажу у “кокаїновій справі” було відправлено в Росію. Про це УНН повідомили в прес-службі сервісу.
“Наші дані вказують на те, що літак здійснив подорож до Бразиліа 3 грудня, здійснив відправлення з Бразилії до Буенос-Айреса 4 грудня, а потім відправився з Буенос-Айреса до Росії 5 грудня”, — повідомили в прес-службі.
Зазначимо, раніше деякі російські ЗМІ помітили на фото аргентинської жандармерії щодо кримінальної справи про викриття каналу постачання наркотиків з Аргентини в Росію літак з бортовим номером 96023. Повідомляється, що літак з таким самим номером в серпні 2016 року одержав ФГБУ “Спеціальний льотний загін „Росія“” Управління справами президента Росії. Він перебуває у веденні управління справами президента і займається перевезенням перших осіб держави.
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Після цього прес-секретар керівника справами президента Росії Олена Крилова заявила виданню ТАСС, що інформація про причетність літака спеціального льотного загону “Росія” до “кокаїнової справи” не відповідає дійсності.
“Журналісти зробили висновки на підставі недостовірної інформації — у цьому випадку фотографії, яку завдяки сучасним технологіям можна легко фальсифікувати”, — зазначила вона.
Про розслідування “кокаїнової справи” в Аргентині стало відомо в лютому 2018 року. За даними слідства, 13 грудня 2016 року співробітник посольства РФ в Аргентині виявив в одній з будівель, що знаходяться при дипмісії, 389 кг кокаїну в 12 валізах. Про це дипломати повідомили поліції. В рамках спецоперації з припинення каналу наркотрафіку кокаїн у валізах замінили на борошно, на вантаж встановили “жучки” з навігатором.
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У грудні 2017 року вантаж був направлений “як дипломатичний багаж на російському урядовому літаку”, заявила міністр національної безпеки Аргентини Патриція Буллріч.
Співробітники ФСБ затримали в Москві трьох зловмисників під час отримання 12 валіз, в яких замість кокаїну було борошно. У зв’язку з цим затриманим було пред’явлено звинувачення в спробі контрабанди наркотиків. Тверський суд заарештував затриманих, Мосміськсуд визнав арешт законним.