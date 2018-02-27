Flightradar підтвердив, що президентський літак з РФ був в Аргентині під час відправки кокаїну

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Публічний сервіс Flightradar24 підтвердив інформацію про те, що літак льотного загону “Росія” Іл-96-300 під номером RA-96023, який, ймовірно, перебуває у відомстві управління справами президента Росії, був в Аргентині у той самий час, коли 400 кг вантажу у “кокаїновій справі” було відправлено в Росію. Про це УНН повідомили в прес-службі сервісу.