Flightradar подтвердил, что президентский самолет из РФ был в Аргентине во время отправки кокаина

"Наши данные указывают на то, что самолет совершил путешествие в Бразилиа 3 декабря, совершил отправление из Бразилии в Буэнос-Айрес 4 декабря, а затем отправился из Буэнос-Айреса в Россию 5 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее некоторые российские СМИ заметили на фото аргентинской жандармерии по уголовному делу о разоблачении канала поставки наркотиков из Аргентины в Россию самолет с бортовым номером 96023. Сообщается, что самолет с таким же номером в августе 2016 года получил ФГБУ "Специальный летный отряд" Россия" Управление делами президента России. Он находится в ведении управления делами президента и занимается перевозкой первых лиц государства.

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После этого пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова заявила изданию ТАСС, что информация о причастности самолета специального летного отряда "Россия" к "кокаиновому делу" не соответствует действительности.

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - отметила она.

О расследовании "кокаинового дела" в Аргентине стало известно в феврале 2018 года. По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник посольства РФ в Аргентине обнаружил в одном из зданий, находящихся при дипмиссии, 389 кг кокаина в 12 чемоданах. Об этом дипломаты сообщили полиции. В рамках спецоперации по пресечению канала наркотрафика кокаин в чемоданах заменили на муку, на груз установили "жучки" с навигатором.

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В декабре 2017 года груз был направлен "как дипломатический багаж на российском правительственном самолете", заявила министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве троих злоумышленников во время получения 12 чемоданов, в которых вместо кокаина была мука. В связи с этим задержанным было предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков. Тверской суд арестовал задержанных, Мосгорсуд признал арест законным.