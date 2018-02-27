Flightradar подтвердил, что президентский самолет из РФ был в Аргентине во время отправки кокаина

ukru
В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60312 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 72910 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 75789 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106432 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100140 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104419 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111410 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117062 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122756 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134261 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

"Катал" военного на капоте в Днепре: правоохранители решают вопрос о правовой квалификации

10 марта, 15:11 • 41379 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 56556 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 86805 просмотра
Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

Когда в Киеве отключат отопление? Власти рассказали о важных факторах

10 марта, 16:21 • 34959 просмотра
Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

Вице-президент США рассказал, почему американцы не могут купить дом

20:15 • 23488 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 86805 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 106432 просмотра
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

10 марта, 09:54 • 118952 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 186316 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 219654 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 56556 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 101067 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 102849 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 108948 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 196566 просмотра
Актуальное
Flightradar подтвердил, что президентский самолет из РФ был в Аргентине во время отправки кокаина

Flightradar подтвердил, что президентский самолет из РФ был в Аргентине во время отправки кокаина

Киев  •  УНН

 • 21301 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Публичный сервис Flightradar24 подтвердил информацию о том, что самолет летного отряда "Россия" Ил-96-300 под номером RA-96023, который, вероятно, находится в ведомстве управления делами президента России, был в Аргентине в то же время, когда 400 кг груза в "кокаиновом деле" было отправлено в Россию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе сервиса.

"Наши данные указывают на то, что самолет совершил путешествие в Бразилиа 3 декабря, совершил отправление из Бразилии в Буэнос-Айрес 4 декабря, а затем отправился из Буэнос-Айреса в Россию 5 декабря", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее некоторые российские СМИ заметили на фото аргентинской жандармерии по уголовному делу о разоблачении канала поставки наркотиков из Аргентины в Россию самолет с бортовым номером 96023. Сообщается, что самолет с таким же номером в августе 2016 года получил ФГБУ "Специальный летный отряд" Россия" Управление делами президента России. Он находится в ведении управления делами президента и занимается перевозкой первых лиц государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В диппочте посольства России в Аргентине обнаружили 400 кг кокаина

После этого пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова заявила изданию ТАСС, что информация о причастности самолета специального летного отряда "Россия" к "кокаиновому делу" не соответствует действительности.

"Журналисты сделали выводы на основании недостоверной информации - в данном случае фотографии, которую благодаря современным технологиям можно легко фальсифицировать", - отметила она.

О расследовании "кокаинового дела" в Аргентине стало известно в феврале 2018 года. По данным следствия, 13 декабря 2016 года сотрудник посольства РФ в Аргентине обнаружил в одном из зданий, находящихся при дипмиссии, 389 кг кокаина в 12 чемоданах. Об этом дипломаты сообщили полиции. В рамках спецоперации по пресечению канала наркотрафика кокаин в чемоданах заменили на муку, на груз установили "жучки" с навигатором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кокаин в диппочте посольства РФ: в Аргентине объявили в розыск россиянина

В декабре 2017 года груз был направлен "как дипломатический багаж на российском правительственном самолете", заявила министр национальной безопасности Аргентины Патриция Буллрич.

Сотрудники ФСБ задержали в Москве троих злоумышленников во время получения 12 чемоданов, в которых вместо кокаина была мука. В связи с этим задержанным было предъявлено обвинение в попытке контрабанды наркотиков. Тверской суд арестовал задержанных, Мосгорсуд признал арест законным.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы