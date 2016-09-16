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ФК “Зоря” втратив перемогу у матчі Ліги Європи із “Фенербахче”

ФК “Зоря” втратив перемогу у матчі Ліги Європи із “Фенербахче”

Київ • УНН

 • 9685 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У стартовому турі групового етапу Ліги Європи у квартеті А луганська “Зоря” приймала турецький гранд “Фенербахче”. Матч відбувся в Одесі за участі 16 тисяч уболівальників, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Зорі”.

На початку другої половини гри футболісти луганського колективу перехопили в опонентів м’яч у центрі поля та відзначились результативною атакою, яку завершив ефектним ударом із дальньої відстані Дмитро Гречишкін.

Підопічні Юрія Вернидуба були дуже близькими до сенсаційного підсумку у матчі, але на 5 доданій хвилині поєдинку турки зрівняли рахунок завдяки удару з другої спроби зі штрафного у виконанні захисника Сімона Кьяєра — 1:1.

“Зоря”: Олексій Шевченко, Михайло Сиваков, Едуард Соболь, Рафаель Форстер, Микита Каменюка (К), Дмитро Гречишкін, Ігор Чайковський, Олександр Караваєв, Іван Петряк (Пауліньо, 73), Желько Любенович (Євген Опанасенко, 84), Владислав Кулач (Артем Гордієнко, 87).

“Фенербахче”: Волкан Демірель (К), Алі Хасан Калдирим, Симон Кьяер, Мехмет Топал, Жозе де Соуза, Алпер потук (Еммануель Еменіке, 73), Мусса Соу, Шенера Езбайракли, Мартін Шкртел, Саліх Учан (Азан Туфан, 46), Міростав Стох (Робін ван Персі, 58).
Зазначимо, що в іншій зустрічі групи А “Фейєнорд” вдома обіграв “Манчестер Юнайтед” 1:0.

Додамо, що у наступному турі “Зоря” відправиться в Англію задля проведення 29-го вересня гри із “Манчестер Юнайтед”.

Українські Національні Новини

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