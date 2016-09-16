ФК "Заря" упустил победу в матче Лиги Европы с "Фенербахче"

В начале второй половины игры футболисты луганского коллектива перехватили у оппонентов мяч в центре поля и отметились результативной атакой, которую завершил эффектным ударом с дальней дистанции Дмитрий Гречишкин.



Подопечные Юрия Вернидуба были очень близки к сенсационному итогу в матче, но на 5 добавленной минуте поединка турки сравняли счет благодаря удару со второй попытки со штрафного в исполнении защитника Симона Кьяер - 1: 1.



"Заря": Алексей Шевченко, Михаил Сиваков, Эдуард Соболь, Рафаэль Форстер, Никита Каменюка (К), Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Александр Караваев, Иван Петряк (Паулиньо, 73), Желько Любенович (Евгений Опанасенко, 84), Владислав Кулач (Артем Гордиенко, 87).



"Фенербахче": Волкан Демирель (К), Али Хасан Калдирим, Симон Кьяер, Мехмет Топал, Жозе де Соуза, Алпер потук (Эммануэль Эменике, 73), Мусса Соу, Шенер Езбайраклы, Шкртел, Салих Учан (Азан Туфан, 46) , Миростав Стох (Робин ван Перси, 58).

Отметим, что в другой встрече группы А "Фейеноорд" дома обыграл "Манчестер Юнайтед" 1: 0.



Добавим, что в следующем туре "Заря" отправится в Англию для проведения 29-го сентября игры с "Манчестер Юнайтед".