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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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ФК "Ювентус" повернув зіркового наставника

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Пресслужба "Ювентуса" повідомила про призначення Массіміліано Аллегрі на посаду головного тренера туринської команди, передає УНН з посиланням на сайт "Старої синьйори".

ФК "Ювентус" повернув зіркового наставника

Деталі

На посту наставника "бьянконері" італійський фахівець змінив свого експідопічного Андреа Пірло, який був відправлений у відставку сьогодні. Про деталі підписаної угоди наразі інформація відсутня.

Аллегрі вже тренував "Ювентус" з 2014-го по 2019-й. Після цього він залишався без роботи. Фахівець виграв з командою 11 трофеїв: п'ять чемпіонських титулів, чотири Кубка та два Суперкубка Італії. Він двічі виводив туринців у фінал Ліги чемпіонів, де поступався "Барселоні" і "Реалу".

Що було раніше

Пірло покинув посаду наставника "Ювентуса". Туринський клуб цього сезону вперше за багато років не став чемпіоном Італії, посівши четверте місце в Серії А. 

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