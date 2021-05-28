ФК "Ювентус" повернув зіркового наставника

Деталі

На посту наставника "бьянконері" італійський фахівець змінив свого експідопічного Андреа Пірло, який був відправлений у відставку сьогодні. Про деталі підписаної угоди наразі інформація відсутня.

Аллегрі вже тренував "Ювентус" з 2014-го по 2019-й. Після цього він залишався без роботи. Фахівець виграв з командою 11 трофеїв: п'ять чемпіонських титулів, чотири Кубка та два Суперкубка Італії. Він двічі виводив туринців у фінал Ліги чемпіонів, де поступався "Барселоні" і "Реалу".

Що було раніше

Пірло покинув посаду наставника "Ювентуса". Туринський клуб цього сезону вперше за багато років не став чемпіоном Італії, посівши четверте місце в Серії А.