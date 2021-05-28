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ФК "Ювентус" вернул звездного наставника

Киев • УНН

 • 17416 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Пресс-служба "Ювентуса" сообщила о назначении Массимилиано Аллегри на пост главного тренера туринской команды, передает УНН со ссылкой на сайт "Старой синьоры".

ФК "Ювентус" вернул звездного наставника

Детали

На посту наставника "бьянконери" итальянский специалист сменил своего экс-подопечного Андреа Пирло, который был отправлен в отставку сегодня. О деталях подписанного соглашения пока информация отсутствует.

Аллегри уже тренировал "Ювентус" с 2014-го по 2019-й. После этого он оставался без работы. Специалист выиграл с командой 11 трофеев: пять чемпионских титулов, четыре Кубка и два Суперкубка Италии. Он дважды выводил туринцев в финал Лиги чемпионов, где уступал "Барселоне" и "Реалу".

Что было раньше

Пирло покинул пост наставника "Ювентуса". Туринский клуб в этом сезоне впервые за многие годы не стал чемпионом Италии, заняв четвертое место в Серии А.

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