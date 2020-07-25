ФК "Минай" встановив рекорд в історії клубу та наблизився до лідера Першої ліги
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. У зустрічі 26 туру Першої ліги України з футболу ФК “Минай” гостював у аутсайдера турніру “Черкащини”, передає УНН з посиланням на сайт “Минаю”.
У першому таймі “Минай” відзначився двома голами (Пиняшко та Карноза), по перерві гості ще забили чотири м’ячі — Оринчак, 48 хв, Нурієв 71, Оринчак 73 та Книш 80. У відповідь “Черкащина” забила зусиллями Таранухи і Нечая.
Як наслідок 6:2 і “Минай” вперше в історії клубу на професійному рівні забив шість голів.
Варто відзначити, що в іншій грі лідер змагань “Інгулець” втратив очки у протистоянні із “Чорноморцем” — 0:0.
Додамо, що “Минай” йде другим (53) в чемпіонаті і відстає від лідера “Інгульця” тільки на 1 бал.