ФК "Минай" установил рекорд в истории клуба и приблизился к лидеру Первой лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Во встрече 26 тура Первой лиги Украины по футболу ФК "Минай" гостил у аутсайдера турнира "Черкащины", передает УНН со ссылкой на сайт "Миная".
В первом тайме “Минай” отметился двумя голами (Пиняшко и Карноза), после перерыва гости еще забили четыре мяча — Оринчак, 48 мин, Нуриев 71, Оринчак 73 и Кныш 80. В ответ “Черкащина” забила усилиями Таранухи и Нечая.
В результате 6:2 и “Минай” впервые в истории клуба на профессиональном уровне забил шесть голов.
Стоит отметить, что в другой игре лидер соревнований “Ингулец” потерял очки в противостоянии с “Черноморцем” — 0:0.
Добавим, что “Минай” идет вторым (53) в чемпионате и отстает от лидера “Ингула” только на 1 балл.