ФК "Минай" установил рекорд в истории клуба и приблизился к лидеру Первой лиги

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 14092 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100349 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 105232 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 131526 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109938 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 130234 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101874 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102541 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104383 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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ФК "Минай" установил рекорд в истории клуба и приблизился к лидеру Первой лиги

ФК "Минай" установил рекорд в истории клуба и приблизился к лидеру Первой лиги

Киев  •  УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. Во встрече 26 тура Первой лиги Украины по футболу ФК "Минай" гостил у аутсайдера турнира "Черкащины", передает УНН со ссылкой на сайт "Миная".

В первом тайме “Минай” отметился двумя голами (Пиняшко и Карноза), после перерыва гости еще забили четыре мяча — Оринчак, 48 мин, Нуриев 71, Оринчак 73 и Кныш 80. В ответ “Черкащина” забила усилиями Таранухи и Нечая.

В результате 6:2 и “Минай” впервые в истории клуба на профессиональном уровне забил шесть голов.

Стоит отметить, что в другой игре лидер соревнований “Ингулец” потерял очки в противостоянии с “Черноморцем” — 0:0.

Добавим, что “Минай” идет вторым (53) в чемпионате и отстает от лидера “Ингула” только на 1 балл.

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