ФК "Металіст-1925" перервав серію поразок після зміни тренера

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КИЇВ. 25 липня. УНН. В Першій лізі України відбулась низка матчів 26 туру в одному з яких “Металіст-1925” приймав “Прикарпаття”, передає УНН з посиланням на сайт харківського клубу.

Першими рахунок у баталії відкрили гості — відзначився Кузьмін. Проте надалі м’ячі влітали виключно у сітку воріт “Прикарпаття”. Голи забивали Ямполь з пенальті, Дерек і Єрмоленко.

Підсумковий рахунок 3:1 приніс харків’янам першу звитягу після трьох поспіль поразок, а на тренерському містку дебютував В’ячеслав Хруслов, який замінив Андрія Демченка (був звільнений зі своїми помічниками).

“Я хлопцям казав, що гра буде складною. Так і вийшло, але вони мене почули. Пропустили безглуздий м’яч, хоча концентрація повинна бути з перших хвилин. Добре те, що все так закінчилося! Дякую підопічним за перемогу, вони її заслужили”, — підкреслив Хруслов.

Додамо, що “Металіст-1925” веде боротьбу за вихід в УПЛ — 6 сходинка і 47 очок. До трійки лідерів клуб відділяє тільки три бали.

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