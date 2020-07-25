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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 13974 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 100336 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 105219 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 109933 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 130222 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101873 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102540 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104381 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102036 просмотра

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ФК "Металлист-1925" прервал серию поражений после смены тренера

ФК "Металлист-1925" прервал серию поражений после смены тренера

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 • 53454 просмотра

КИЕВ. 25 июля. УНН. В Первой лиге Украины состоялся ряд матчей 26 тура в одном из которых “Металлист-1925” принимал “Прикарпатье”, передает УНН со ссылкой на сайт харьковского клуба.

Первыми счет в баталии открыли гости — отличился Кузьмин. Однако в дальнейшем мячи влетали исключительно в сетку ворот “Прикарпатье”. Голы забивали Ямполь с пенальти, Дерек и Ермоленко.

Итоговый счет 3:1 принес харьковчанам первую победу после трех подряд поражений, а на тренерском мостике дебютировал Вячеслав Хруслов, который заменил Андрея Демченко (был уволен со своими помощниками).

“Я ребятам говорил, что игра будет сложной. Так и получилось, но они меня услышали. Пропустили нелепый мяч, хотя концентрация должна быть с первых минут. Хорошо то, что все так закончилось! Спасибо подопечным за победу, они ее заслужили”, — подчеркнул Хруслов.

Добавим, что “Металлист-1925” ведет борьбу за выход в УПЛ — 6 строчка и 47 очков. В тройку лидеров клуб отделяет только три балла.

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