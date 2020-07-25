ФК "Металлист-1925" прервал серию поражений после смены тренера
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. В Первой лиге Украины состоялся ряд матчей 26 тура в одном из которых “Металлист-1925” принимал “Прикарпатье”, передает УНН со ссылкой на сайт харьковского клуба.
Первыми счет в баталии открыли гости — отличился Кузьмин. Однако в дальнейшем мячи влетали исключительно в сетку ворот “Прикарпатье”. Голы забивали Ямполь с пенальти, Дерек и Ермоленко.
Итоговый счет 3:1 принес харьковчанам первую победу после трех подряд поражений, а на тренерском мостике дебютировал Вячеслав Хруслов, который заменил Андрея Демченко (был уволен со своими помощниками).
“Я ребятам говорил, что игра будет сложной. Так и получилось, но они меня услышали. Пропустили нелепый мяч, хотя концентрация должна быть с первых минут. Хорошо то, что все так закончилось! Спасибо подопечным за победу, они ее заслужили”, — подчеркнул Хруслов.
Добавим, что “Металлист-1925” ведет борьбу за выход в УПЛ — 6 строчка и 47 очков. В тройку лидеров клуб отделяет только три балла.