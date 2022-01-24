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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 72937 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ФК “Челсі” вийшов переможцем із лондонського дербі

ФК “Челсі” вийшов переможцем із лондонського дербі

Київ • УНН

 • 23519 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У рамках 23-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Челсі” на домашньому полі обіграв “Тоттенхем” (2:0), передає УНН з посиланням на сайт “синіх”.

Деталі

Рахунок у матчі було відкрито лише після перерви. Більше того, уболівальникам “синім” довелося переживати, оскільки в першому таймі Гаррі Кейн відправив у сітку м’яч, який був скасований через порушення правил з його боку проти Тьяго Сілви.

Всього через дві хвилини після відновлення гри Хакім Зієш блискучим ударом вивів свою команду вперед, і після цього питання про результат зустрічі більше фактично не стояло. Марокканець по ідеальній траєкторії закрутив м’яч з лінії штрафного майданчика точно в дев’ятку воріт Уго Льоріса, залишивши досвідченого голкіпера не при справах.

Незабаром Тьяго Сілва, скориставшись подачею зі стандарту Мейсона Маунта, головою відправив у ворота гостей другий м’яч, знову забивши “шпорам” у рамках АПЛ — 2:0.

Доповнення

Для “Тоттенхема” це перше фіаско під орудою Антоніо Конте — сьома сходинка. “Челсі” залишилися на третьому щаблі.

Українські Національні Новини

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