ФК "Атлетіко" втретє за п'ять сезонів вийшов до півфіналу Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Мадридський “Атлетіко” попри поразку у матчі-відповіді від лісабонського “Спортінгу” зумів пройти до 1/2 фіналу Ліги Європи, передає УНН.
Першу небезпеку біля воріт іспанців створив захисник Акуна, який перевірив на пильність кіпера гостей Облака — м’яч пройшов біля верхнього кута воріт. Далі Облак вже врятував команду завдяки ефектному сейву у стрибку після удару головою Коатеса.
Свого “Спортінг” добився на 28 хвилині, коли навіс Фернандеша на дальню стійку замкнув Монтеро. Однак на більше господарів не вистачило і за підсумками двох поєдинків із загальним результатом 2:1 далі пробився “Атлетіко”.
Примітно, що лісабонці перервали виграшну серію “матрацників”. Справа в тому, що мадридці у нинішньому розіграші Ліги Європи мали виключно перемоги (5).
Додамо, що жеребкування 1/2 фіналу турніру відбудеться сьогодні у штаб квартирі УЄФА в Ньоні.