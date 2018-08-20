Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 серпня встановлені на такому рівні:
27.898554 грн за долар;
31.779243 грн за євро;
0.417170 грн за російський рубль;
35.477804 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 19 серпня курс усіх валют зріс.