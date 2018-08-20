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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 11743 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар

Київ • УНН

 • 6614 перегляди

КИЇВ. 20 серпня. УНН. На сьогодні офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/дол., передає УНН із посиланням на сайт Національного банку України.

Офіційний курс гривні встановлено на рівні 27,89 грн/долар

Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 20 серпня встановлені на такому рівні:

27.898554 грн за долар;

31.779243 грн за євро;

0.417170 грн за російський рубль;

35.477804 грн за фунт стерлінгів.

Порівняно з 19 серпня курс усіх валют зріс.

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