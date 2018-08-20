Официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/доллар
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 27,89 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 20 ноября установлены на таком уровне:
27.898554 грн за доллар;
31.779243 грн за евро;
0.417170 грн за российский рубль;
35.477804 грн за фунт стерлингов.
По сравнению с 19 августа курс всех валют вырос.