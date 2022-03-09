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Fitch: суверенний дефолт Росії - неминучий

Fitch: суверенний дефолт Росії - неминучий

Київ • УНН

 • 102495 перегляди

КИЇВ. 9 березня. УНН. Fitch Ratings знизило кредитний рейтинг Росії до “С” (дуже низький рівень кредитоспроможності, фінансової стабільності), бо вважає, що суверенний дефолт країни “неминучий”. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт міжнародного агентства.

Деталі

Агентство знизило рейтинг на шість ступенів менш ніж через тиждень після зниження рейтингу Москви до “В” (низький рівень). У Fitch заявили, що останні зміни ще більше підірвали готовність Росії обслуговувати державний борг.

Зокрема, вплинув указ президента РФ Володимира Путіна від 5 березня, який потенційно може призвести до деномінації платежів за суверенний борг в іноземній валюті в місцеву валюту для кредиторів у певних країнах. Також, повідомляють працівники агентства, постанови Центрального банку РФ обмежили переказ купонних виплат за боргом в національній валюті нерезидентам.

“Подальше посилення санкцій та пропозиції, які можуть обмежити торгівлю енергією, збільшують ймовірність політичної відповіді Росії, яка включатиме принаймні вибіркову невиплату її суверенних боргових зобов’язань”, - йдеться у звіті.

В агентстві зазначають, що зріс ризик встановлення технічних бар’єрів для обслуговування боргу з боку РФ, у тому числі через пряме блокування переказу коштів, або через клірингові та розрахункові системи.

Згідно з оцінкою Fitch Ratings, ці фактори можуть призвести до невиконання сплати комерційного боргу у встановлені пільгові періоди.

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