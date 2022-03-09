Fitch: суверенный дефолт России - неизбежен

Детали

Агентство понизило рейтинг на шесть ступеней менее чем через неделю после снижения рейтинга Москвы до “В” (низкий уровень). В Fitch заявили, что последние изменения еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг.

В частности, повлиял указ президента РФ Владимира Путина от 5 марта, который потенциально может привести к деноминации платежей за суверенный долг в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в определенных странах. Также, сообщают сотрудники агентства, постановления Центрального банка РФ ограничили перевод купонных выплат по долгу в национальной валюте нерезидентам.

“Дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергией, увеличивают вероятность политического ответа России, который будет включать по крайней мере выборочную невыплату ее суверенных долговых обязательств”, - говорится в отчете.

В агентстве отмечают, что возрос риск установления технических барьеров для обслуживания долга со стороны РФ, в том числе через прямую блокировку перевода средств, или через клиринговые и расчетные системы.

Согласно оценке Fitch Ratings, эти факторы могут привести к невыполнению уплатуы коммерческого долга в установленные льготные периоды.

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