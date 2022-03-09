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Fitch: суверенный дефолт России - неизбежен

Fitch: суверенный дефолт России - неизбежен

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 марта. УНН. Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг России до “С” (очень низкий уровень кредитоспособности, финансовой стабильности), так как считает, что суверенный дефолт страны “неизбежен”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет международного агентства.

Детали

Агентство понизило рейтинг на шесть ступеней менее чем через неделю после снижения рейтинга Москвы до “В” (низкий уровень). В Fitch заявили, что последние изменения еще больше подорвали готовность России обслуживать государственный долг.

В частности, повлиял указ президента РФ Владимира Путина от 5 марта, который потенциально может привести к деноминации платежей за суверенный долг в иностранной валюте в местную валюту для кредиторов в определенных странах. Также, сообщают сотрудники агентства, постановления Центрального банка РФ ограничили перевод купонных выплат по долгу в национальной валюте нерезидентам.

“Дальнейшее ужесточение санкций и предложения, которые могут ограничить торговлю энергией, увеличивают вероятность политического ответа России, который будет включать по крайней мере выборочную невыплату ее суверенных долговых обязательств”, - говорится в отчете.

В агентстве отмечают, что возрос риск установления технических барьеров для обслуживания долга со стороны РФ, в том числе через прямую блокировку перевода средств, или через клиринговые и расчетные системы.

Согласно оценке Fitch Ratings, эти факторы могут привести к невыполнению уплатуы коммерческого долга в установленные льготные периоды.

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