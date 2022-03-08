До середини квітня Росії загрожує дефолт - Morgan Stanley
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Аналітики американського банківського холдингу Morgan Stanley прогнозують Росії дефолт вже у середині квітня. Про це Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє у Facebook, передає УНН.
Деталі
Згідно з даними Morgan Stanley, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг – швидко зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається в країні та накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.
"Ми розглядаємо дефолт як найімовірніший сценарій", - заявив глобальний керівник компанії зі стратегії суверенного кредитування ринків, що розвиваються, Саймон Уевер.
Згідно з прогнозами, дефолт може настати вже 15 квітня, тобто після закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які уряд РФ має виплатити за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.
Нагадаємо
Росія обігнала Іран і стала найбільш підсанкційною країною у світі.