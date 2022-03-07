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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Росія обігнала Іран і стала найбільш підсанкційною країною у світі

Росія обігнала Іран і стала найбільш підсанкційною країною у світі

Київ • УНН

 • 130854 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Згідно з новими даними, після вторгнення в Україну Росія випередила Іран і стала найбільш підсанкційною країною світу. Про це УНН інформує з посиланням на дані платформи Сastellum.AI.

Деталі

В даний час проти Росії введено більше санкцій, ніж проти Ірану, Венесуели, М'янми та Куби разом узятих, відповідно до платформи дотримання вимог Castellum.AI.

Примітно, що більше половини з 5 356 економічних санкцій щодо російських юридичних та фізичних осіб було введено за останні два тижні.

Директор Castellum.AI Спенсер Вукшич, каже, що ця швидка ескалація відрізняє її від попередніх глобальних дій проти таких країн, як Іран.

"Економічні санкції, що завдають шкоди, спрямовані проти Ірану, вводилися протягом 10 років, - говорить він. - Такі ж санкції, як і проти Росії, було реалізовано протягом 10 днів".

Досі майже дев'ять десятих нових санкцій застосовувалися проти окремих осіб, таких як політики та олігархи, порівняно з менш як двома третинами до 22 лютого.

Великі корпорації та фінансові установи також стали "мішенню" у спробі перекрити доступ Росії до міжнародних ринків та валютних резервів.

Помітно відсутні обмеження на експорт російських енергоносіїв, які, ймовірно, вплинуть на світову економіку.

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