Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире

Детали

В настоящее время против России введено больше санкций, чем против Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых, в соответствии с платформы соблюдения требований Castellum.AI.

Примечательно, что более половины из 5 356 экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц было введено за последние две недели.

Директор Castellum.AI Спенсер Вукшич, говорит, что эта быстрая эскалация отличает ее от предыдущих глобальных действий против таких стран, как Иран.

"Экономические санкции, наносящие ущерб, направленные против Ирана, вводились в течение 10 лет, - говорит он. - Такие же санкции, как и против России, были реализованы в течение 10 дней".

До сих пор почти девять десятых новых санкций применялись против отдельных лиц, таких как политики и олигархи, по сравнению с менее чем двумя третями до 22 февраля.

Крупные корпорации и финансовые учреждения также стали "мишенью" в попытке перекрыть доступ России к международным рынкам и валютных резервов.

Заметно отсутствуют ограничения на экспорт российских энергоносителей, которые, вероятно, повлияют на мировую экономику.