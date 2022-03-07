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15 марта, 19:03 • 75388 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118135 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111682 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 106310 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91969 просмотра

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15 марта, 11:23 • 91429 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире

Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Согласно новым данным, после вторжения в Украину Россия опередила Иран и стала самой подсанкционной страной мира. Об этом УНН информирует со ссылкой на данные платформы Сastellum.AI.

Детали

В настоящее время против России введено больше санкций, чем против Ирана, Венесуэлы, Мьянмы и Кубы вместе взятых, в соответствии с платформы соблюдения требований Castellum.AI.

Примечательно, что более половины из 5 356 экономических санкций в отношении российских юридических и физических лиц было введено за последние две недели.

Директор Castellum.AI Спенсер Вукшич, говорит, что эта быстрая эскалация отличает ее от предыдущих глобальных действий против таких стран, как Иран.

"Экономические санкции, наносящие ущерб, направленные против Ирана, вводились в течение 10 лет, - говорит он. - Такие же санкции, как и против России, были реализованы в течение 10 дней".

До сих пор почти девять десятых новых санкций применялись против отдельных лиц, таких как политики и олигархи, по сравнению с менее чем двумя третями до 22 февраля.

Крупные корпорации и финансовые учреждения также стали "мишенью" в попытке перекрыть доступ России к международным рынкам и валютных резервов.

Заметно отсутствуют ограничения на экспорт российских энергоносителей, которые, вероятно, повлияют на мировую экономику.

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