К середине апреля России грозит дефолт - Morgan Stanley

Детали

Согласно данным Morgan Stanley, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг - быстро уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", - заявил глобальный руководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков, Саймон Уевер.

Согласно прогнозам, дефолт может наступить уже 15 апреля, то есть по истечении 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые правительство РФ должно выплатить по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

Напомним

Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире.