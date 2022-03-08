К середине апреля России грозит дефолт - Morgan Stanley
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley прогнозируют России дефолт уже в середине апреля. Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Facebook, передает УНН.
Детали
Согласно данным Morgan Stanley, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг - быстро уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.
"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", - заявил глобальный руководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков, Саймон Уевер.
Согласно прогнозам, дефолт может наступить уже 15 апреля, то есть по истечении 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые правительство РФ должно выплатить по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.
Напомним
Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире.