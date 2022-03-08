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К середине апреля России грозит дефолт - Morgan Stanley

К середине апреля России грозит дефолт - Morgan Stanley

Киев • УНН

 • 104289 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley прогнозируют России дефолт уже в середине апреля. Об этом Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает в Facebook, передает УНН.

Детали

Согласно данным Morgan Stanley, шансы на то, что Россия выплатит свой внешний долг - быстро уменьшаются по мере падения цен на облигации, надвигающейся рецессии в стране и накопления различных ограничений на платежи после вторжения в Украину.

"Мы рассматриваем дефолт как наиболее вероятный сценарий", - заявил глобальный руководитель компании по стратегии суверенного кредитования развивающихся рынков, Саймон Уевер.

Согласно прогнозам, дефолт может наступить уже 15 апреля, то есть по истечении 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые правительство РФ должно выплатить по долларовым облигациям с погашением в 2023 и 2043 годах.

Напомним

Россия обогнала Иран и стала самой подсанкционной страной в мире.

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