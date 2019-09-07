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Fitch підвищило рейтинг України

Fitch підвищило рейтинг України

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Міжнародне рейтингове агентство Fitch в п'ятницю підвищило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валютах з рівня "В-" до "B" з позитивним прогнозом. Про це йдеться в пресрелізі агентства, передає УНН.

Відзначається зокрема, що Україна змогла поліпшити макроекономічну ситуацію, продемонструвати своєчасний доступ до зовнішнього фінансування і знизити політичну невизначеність.

Fitch очікує подальше підвищення кредитоспроможності завдяки прихильності нового уряду України структурним реформам і взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами, зазначено в прес-релізі.

Як повідомляв УНН, японське агентство R&I підвищило кредитний рейтинг України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна посіла 133 сходинку в рейтингу найщасливіших країн світу

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