Fitch повысило рейтинг Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах с уровня “В-” до “B” с позитивным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, передает УНН.
Отмечается в частности, что Украина смогла улучшить макроэкономическую ситуацию, продемонстрировать своевременный доступ к внешнему финансированию и снизить политическую неопределенность.
Fitch ожидает дальнейшее повышение кредитоспособности благодаря приверженности нового правительства Украины структурным реформам и взаимодействия с международными финансовыми институтами, говорится в пресс-релизе.
Как сообщал УНН, японское агентство R & I повысило кредитный рейтинг Украины.
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