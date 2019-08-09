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Японське агентство R&I підвищило кредитний рейтинг України

Японське агентство R&I підвищило кредитний рейтинг України

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Японське кредитне рейтингове агентство R&I підвищило кредитний рейтинг України з CCC+до B. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"Японське кредитне рейтингове агентство Rating and Investment Information (R&I) підвищило рейтинг України одразу на дві позиції з CCC+ до B, прогноз - стабільний", - вказали у відомстві.

R&I зазначає, що українська економіка продовжує відновлюватись, а фіскальна позиція покращилась. Економічної стабільності вдалось досягти завдяки фіскальній дисципліні та контролю інфляції. Міжнародні резерви зростають і стійкість України до зовнішніх шоків покращується.

Аналітики агентства R&I відзначають, що ВВП України зростає, інфляція сповільнюється, а тимчасове збільшення дефіциту платіжного балансу до 3-4% не матиме вплив на кредитоспроможність України.

Аналітики агентства відзначили, що показник державного боргу до ВВП зменшився з 69,2% станом на кінець 2016 року до 52,3% на кінець 2018 року.

Також вказано, що приєднання до мережі Clearstream дозволило Україні збільшити ліквідність на внутрішньому ринку капіталу та розширити базу інвесторів.

Окрім того вказано, що, зважаючи на значні потреби в рефінансуванні боргу та задля підтримки здорового фінансового середовища, фінансова підтримка Міжнародного валютного фонду є важливою для України.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній та національній валютах на рівні "B-" із стабільним прогнозом.

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