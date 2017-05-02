Фінським батькам дозволили давати дітям чотири імені і подвійні прізвища
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Фінляндія оновлює законодавство, що стосується вибору імені та прізвища, яке дозволить давати дітям чотири імені і загальне подвійне прізвище батьків, повідомляє УНН з посиланням на Yle.
“У Фінляндії оновлюється законодавство, що стосується вибору імені та прізвища. Робоча група міністерства юстиції пропонує розширити свободу вибору”, — пояснює телекомпанія.
Новий закон, окрім того, дозволить давати дітям чотири імені замість нинішніх трьох. Крім того, дитині можна дати одне загальне подвійне прізвище, складене з різних прізвищ батьків.
Також пари, які довгий час живуть разом і не одружені офіційно, отримають право брати загальне прізвище.