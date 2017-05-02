Финским родителям разрешили давать детям четыре имени и двойные фамилии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Финляндия обновляет законодательство, касающееся выбора имени и фамилии, которое позволит давать детям четыре имени и общую двойную фамилию родителей, сообщает УНН со ссылкой на Yle.
“В Финляндии обновляется законодательство, касающееся выбора имени и фамилии. Рабочая группа министерства юстиции предлагает расширить свободу выбора”, — объясняет телекомпания.
Новый закон, кроме того, позволит давать детям четыре имени вместо нынешних трех. Кроме того, ребенку можно дать одну общую двойную фамилию, составленную из различных фамилий родителей.
Также пары, которые долгое время живут вместе и не женаты официально, получат право принимать общую фамилию.