Финским родителям разрешили давать детям четыре имени и двойные фамилии

“В Финляндии обновляется законодательство, касающееся выбора имени и фамилии. Рабочая группа министерства юстиции предлагает расширить свободу выбора”, — объясняет телекомпания.

Новый закон, кроме того, позволит давать детям четыре имени вместо нынешних трех. Кроме того, ребенку можно дать одну общую двойную фамилию, составленную из различных фамилий родителей.

Также пары, которые долгое время живут вместе и не женаты официально, получат право принимать общую фамилию.