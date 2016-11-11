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Фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава - нардеп

Фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава - нардеп

Київ • УНН

 • 10455 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Так, як ризики уранодобування досить високі, то їх на себе краще має брати інвестор, а не держава. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп, член комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Лев Підлесецький.

“Я взагалі вважаю, що найкраще би було залучати до цих речей ( урановидобування — ред..) ті компанії, які вже мають ім’я у цій галузі, які мають досвід і знають як це робити”, — сказав він.

За словами політика, партнерами України, в реалізації урядової Концепції атомного комплексу могли би стати американські компанії.

“Їм просто давати ці концепції, і хай вони на десяток років беруть родовища і відповідно створюють повний цикл, і виробляють ядерне паливо. А оскільки ядерне паливо було б українське, відповідно було б збільшення видобутку”, — сказав Л.Підлесецький.
Він наголосив, що на його думку залучати інвестора до уранодобування — це найбільш оптимальний і не ризикований шлях.

“Я думаю, що нове виробництво держава, мабуть, сама фінансово не потягне, краще такі ризики їй на себе не брати”, — додав нардеп.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн

Разом з тим, на сьогодні робота нашого “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ

Також нагадаємо, у Міненерго завили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики

Українські Національні Новини

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