Фінансові ризики урановидобування має нести інвестор, а не держава - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Так, як ризики уранодобування досить високі, то їх на себе краще має брати інвестор, а не держава. Таку думку у коментарі УНН висловив нардеп, член комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Лев Підлесецький.
“Я взагалі вважаю, що найкраще би було залучати до цих речей ( урановидобування — ред..) ті компанії, які вже мають ім’я у цій галузі, які мають досвід і знають як це робити”, — сказав він.
За словами політика, партнерами України, в реалізації урядової Концепції атомного комплексу могли би стати американські компанії.
“Їм просто давати ці концепції, і хай вони на десяток років беруть родовища і відповідно створюють повний цикл, і виробляють ядерне паливо. А оскільки ядерне паливо було б українське, відповідно було б збільшення видобутку”, — сказав Л.Підлесецький.
Він наголосив, що на його думку залучати інвестора до уранодобування — це найбільш оптимальний і не ризикований шлях.
“Я думаю, що нове виробництво держава, мабуть, сама фінансово не потягне, краще такі ризики їй на себе не брати”, — додав нардеп.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні наявні 23 уранових родовищ із запасами понад 200 тис. тонн.
Разом з тим, на сьогодні робота нашого “Енергоатому” на 70% залежить від поставок ядерного палива з РФ.
Також нагадаємо, у Міненерго завили, що збільшення видобутку урану є пріоритетом для української енергетики.