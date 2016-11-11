Финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство - нардеп

ukru
15 марта, 19:03 • 111384 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 155648 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 130975 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123992 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109009 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103644 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100199 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 129895 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 129866 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127634 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Удар по Изюму: россияне убили женщину дронами-камикадзе, есть раненые

Удар по Изюму: россияне убили женщину дронами-камикадзе, есть раненые

16 марта, 06:14 • 20845 просмотра
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 30299 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 42253 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 25689 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 54095 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 129895 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 129523 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 265625 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 294820 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 230976 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 9273 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107336 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 129866 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113244 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130416 просмотра
Актуальное
Финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство - нардеп

Финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство - нардеп

Киев • УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Так, как риски уранодобычи достаточно высокие, то их на себя лучше должен принимать инвестор, а не государство. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп, член комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлесецкий.

"Я вообще считаю, что лучше было бы привлекать к этим вещам (уранодобыче - ред ..) те компании, которые уже имеют имя в этой области, которые имеют опыт и знают как это делать", - сказал он.

По словам политика, партнерами Украины, в реализации правительственной Концепции атомного комплекса могли бы стать американские компании.

"Им просто давать эти концепции, и пусть они на десяток лет берут месторождения и соответственно создают полный цикл, и производят ядерное топливо. А поскольку ядерное топливо было бы украинское, соответственно было бы увеличение добычи ", - сказал Л.Пидлесецкий.
Он отметил, что по его мнению привлекать инвестора к уранодобычи - это наиболее оптимальный и не рискованный путь.

"Я думаю, что новое производство государство, пожалуй, само финансово не потянет, лучше такие риски ей на себя не брать", - добавил нардеп.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождений с запасами более 200 тыс. тонн .

Вместе с тем, на сегодня работа нашего "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ .

Также напомним, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы