Финансовые риски уранодобычи должен нести инвестор, а не государство - нардеп
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Так, как риски уранодобычи достаточно высокие, то их на себя лучше должен принимать инвестор, а не государство. Такое мнение в комментарии УНН высказал нардеп, член комитета ВР по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Лев Пидлесецкий.
"Я вообще считаю, что лучше было бы привлекать к этим вещам (уранодобыче - ред ..) те компании, которые уже имеют имя в этой области, которые имеют опыт и знают как это делать", - сказал он.
По словам политика, партнерами Украины, в реализации правительственной Концепции атомного комплекса могли бы стать американские компании.
"Им просто давать эти концепции, и пусть они на десяток лет берут месторождения и соответственно создают полный цикл, и производят ядерное топливо. А поскольку ядерное топливо было бы украинское, соответственно было бы увеличение добычи ", - сказал Л.Пидлесецкий.
Он отметил, что по его мнению привлекать инвестора к уранодобычи - это наиболее оптимальный и не рискованный путь.
"Я думаю, что новое производство государство, пожалуй, само финансово не потянет, лучше такие риски ей на себя не брать", - добавил нардеп.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине есть 23 урановых месторождений с запасами более 200 тыс. тонн .
Вместе с тем, на сегодня работа нашего "Энергоатома" на 70% зависит от поставок ядерного топлива из РФ .
Также напомним, в Минэнерго заявили, что увеличение добычи урана является приоритетом для украинской энергетики .