Фільм "Опануй хвилю" про реабілітацію воїнів АТО презентували у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У Києві в центральному Будинку офіцерів Збройних сил України відбулася презентація соціального фільму "Опануй хвилю" про психологічну реабілітацію військових, які повернулися із зони проведення антитерористичної операції на сході України, повідомляє кореспондент УНН.
Автори фільму присвятили стрічку формування в Україні психологічної культури серед учасників бойових дій АТО та їх членів сімей.
"Ми маємо статистику, що 70-80% учасників бойових дій в зоні АТО самі здатні подолати психологічні стани, які отримали внаслідок бойових дій, і лише 20-30% не спроможний самостійно їх вирішувати. Це може призвести до того, що посттравматичні симптоми стресових розладів можуть перерости в клінічний діагноз", - розповів начальник Науково-дослідницького центру гуманітарних проблем ЗСУ Назім Агаєв.
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Також, у разі необхідності, автори фільму закликають військових звертатися за професійною психологічною допомогою.
"Саме висвітлення такого досвіду як звернення до психолога людьми, які вже зверталися за допомогою і можуть поділитись досвідом, надзвичайно важливе. І цей фільм саме про звернення за допомогою тоді, коли це потрібно", - розповіла учасниця презентації Наталя Дідик.