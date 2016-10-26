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15 марта, 19:03 • 115971 просмотра

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Фильм "Освой волну" о реабилитации воинов АТО презентовали в Киеве

Киев • УНН

 • 10700 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве в центральном Доме офицеров Вооруженных сил Украины состоялась презентация социального фильма "Освой волну" о психологической реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает корреспондент УНН.

Авторы фильма посвятили ленту формированию в Украине психологической культуры среди участников боевых действий АТО и их членов семей.

"Мы имеем статистику, 70-80% участников боевых действий в зоне АТО сами способны преодолеть психологические состояния, которые получили в результате боевых действий, и только 20-30% не в состоянии самостоятельно их решать. Это может привести к тому, что посттравматические симптомы стрессовых расстройств могут перерасти в клинический диагноз ", - рассказал начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ Назим Агаев.

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Также, в случае необходимости, авторы фильма призывают военных обращаться за профессиональной психологической помощью.

"Именно освещение такого опыта как обращение к психологу людьми, которые уже обращались за помощью и могут поделиться опытом, чрезвычайно важно. И этот фильм именно об обращении за помощью тогда, когда это нужно", - рассказала участница презентации Наталья Дидык.

Украинские Национальные Новости

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