Фильм "Освой волну" о реабилитации воинов АТО презентовали в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В Киеве в центральном Доме офицеров Вооруженных сил Украины состоялась презентация социального фильма "Освой волну" о психологической реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения антитеррористической операции на востоке Украины, сообщает корреспондент УНН.
Авторы фильма посвятили ленту формированию в Украине психологической культуры среди участников боевых действий АТО и их членов семей.
"Мы имеем статистику, 70-80% участников боевых действий в зоне АТО сами способны преодолеть психологические состояния, которые получили в результате боевых действий, и только 20-30% не в состоянии самостоятельно их решать. Это может привести к тому, что посттравматические симптомы стрессовых расстройств могут перерасти в клинический диагноз ", - рассказал начальник Научно-исследовательского центра гуманитарных проблем ВСУ Назим Агаев.
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Также, в случае необходимости, авторы фильма призывают военных обращаться за профессиональной психологической помощью.
"Именно освещение такого опыта как обращение к психологу людьми, которые уже обращались за помощью и могут поделиться опытом, чрезвычайно важно. И этот фильм именно об обращении за помощью тогда, когда это нужно", - рассказала участница презентации Наталья Дидык.