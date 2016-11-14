Фільм “Гніздо горлиці” за перший вікенд прокату зібрав 552 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада УНН. Фільм “Гніздо горлиці” за перші вихідні зібрав 552 тис. гривень та близько 9 тис глядачів. Про це повідомив на сторінці у Facebook Голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“Результати "Гнізда горлиці" за перший вікенд: 552 тис. грн та близько 9 тис. глядачів”, — наголосив П.Іллєнко.
Також він зазначив для порівняння, схожий за жанром фільм “Дівчина з Данії”, який зібрав за аналогічний період 600 тис. грн, а фільм “Тепер я буду любити тебе” — 540 тис.
Нагадаємо, прем'єра фільму відбулась 10 листопада у понад 100 кінотеатрах країни.