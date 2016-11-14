Фильм "Гнездо горлицы" за первый уикенд проката собрал 552 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября УНН. Фильм "Гнездо горлицы" за первые выходные собрал 552 тыс. гривен и около 9 тыс зрителей. Об этом сообщил на странице в Facebook Председатель Государственного агентства по вопросам кино Филипп Ильенко, передает УНН.
"Итоги "Гнезда горлицы" за первый уик-энд: 552 тыс. грн и около 9 тыс. зрителей", - подчеркнул П.Илленко.
Также он отметил для сравнения, похожий по жанру фильм "Девушка из Дании", который собрал за аналогичный период 600 тыс. грн, а фильм "Теперь я буду любить тебя" - 540 тыс.
Напомним, премьера фильма состоялась 10 ноября во свыше 100 кинотеатрах страны.