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Фільм "Диявол носить Prada" стане мюзиклом

Фільм "Диявол носить Prada" стане мюзиклом

Київ • УНН

 • 67500 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Відомий американський фільм "Диявол носить Prada" планують зробити мюзиклом і поставити наступного літа в одному з театрів Чикаго. Про це повідомляє УНН з посиланням на People.

"Диявол носить Prada» отримає музичну трактовку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що над проектом буде працювати британський музикант Елтон Джон, який буде керувати постановкою спільно з театральним режисером Анною Шапіро.

"Для Анни Шапіро було важливо, щоб мюзикл пройшов у Чикаго", - пише видання.

Проте наразі невідомо, коли мюзикл покажуть на Бродвеї та чи покажуть ще десь.

Фільм "Диявол носить Prada", за мотивами роману Лорен Вайсбергер, вийшов у кінотеатрах у 2006 році. У фільмі знялися Енн Хетеуей та Меріл Стріп.

Нагадаємо, що з’явився новий трейлер історичного фільму "Захар Беркут".

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