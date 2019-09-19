Фільм "Диявол носить Prada" стане мюзиклом
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Відомий американський фільм "Диявол носить Prada" планують зробити мюзиклом і поставити наступного літа в одному з театрів Чикаго. Про це повідомляє УНН з посиланням на People.
"Диявол носить Prada» отримає музичну трактовку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що над проектом буде працювати британський музикант Елтон Джон, який буде керувати постановкою спільно з театральним режисером Анною Шапіро.
"Для Анни Шапіро було важливо, щоб мюзикл пройшов у Чикаго", - пише видання.
Проте наразі невідомо, коли мюзикл покажуть на Бродвеї та чи покажуть ще десь.
Фільм "Диявол носить Prada", за мотивами роману Лорен Вайсбергер, вийшов у кінотеатрах у 2006 році. У фільмі знялися Енн Хетеуей та Меріл Стріп.
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