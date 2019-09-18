З’явився новий трейлер історичного фільму “Захар Беркут”
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Новий трейлер історичного екшена “Захар Беркут” з’явився сьогодні на Facebook сторінці стрічки, передає УНН.
В мережі оприлюднили новий трейлер до історичної стрічки “Захар Беркут”. Фільм створений за мотивами повісті Івана Франка, за підтримки Держкіно.
Нагадаємо, що масштабний історичний екшн “Захар Беркут” вийде в широкий український прокат 10 жовтня 2019 року.
Раніше УНН повідомляв, що творці історичного екшену “Захар Беркут”, знятого за мотивами однойменної повісті Івана Франка, презентували в Україні перший тізер стрічки.