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З’явився новий трейлер історичного фільму “Захар Беркут”

З’явився новий трейлер історичного фільму “Захар Беркут”

Київ • УНН

 • 119549 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Новий трейлер історичного екшена “Захар Беркут” з’явився сьогодні на Facebook сторінці стрічки, передає УНН.

В мережі оприлюднили новий трейлер до історичної стрічки “Захар Беркут”. Фільм створений за мотивами повісті Івана Франка, за підтримки Держкіно.

Нагадаємо, що масштабний історичний екшн “Захар Беркут” вийде в широкий український прокат 10 жовтня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що творці історичного екшену “Захар Беркут”, знятого за мотивами однойменної повісті Івана Франка, презентували в Україні перший тізер стрічки.

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