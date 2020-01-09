Фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" готують до етапування у Ростов-на-Дону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Фігурантів красногвардійської групи “справи Хізб ут-Тахрір” Рустема Емірусеїнова, Арсена Абхаїрова і Ескендера Абдулганієва готують до етапування в ізолятор Ростова-на-Дону. Про це повідомила правозахисна організація “Кримська солідарність” на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
"Фігурантів "червоногвардійської групи" у "справі Хізб ут-Тахрір" готують до етапування в ізолятор Ростова-на-Дону, а перше відкрите судове засідання в Південному окружному військовому суді призначено вже на 20 число цього місяця на 10:00 ранку", - йдеться в повідомленні.
Також, протягом 10 днів у слідчому ізоляторі Сімферополя політв'язню Абдулганієву не надавалася медична допомога.
"Протягом 10 днів його мучила зубний біль, і єдине, що в підсумку йому зробили в умовах СІЗО - це видалили зуб. Весь цей час Абдулганієв терпів біль, у нього була температура. Я вважаю ці умови тортурами... І керівництво СІЗО має відреагувати на цей випадок", - прокоментувала адвокат Гемеджі.
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У лютому 2019 року в будинках кримських татар у селищі Октябрське Красногвардійського району російські силовики провели обшуки. Пізніше до управління ФСБ у Сімферополі відвезли Ескендера Абдулганієва, Арсена Абхаїрова і Рустема Емірусеїнова.
Федеральна служба безпеки Росії стверджує, що затримані жителі Красногвардійського району причетні до діяльності забороненої в Росії організації “Хізб ут-Тахрір”.
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Нагадаємо, раніше в СБУ повідомили, що на тимчасово окупованих територіях Донбасу незаконно утримується 227 українців. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Росія утримує ще 110 громадян України на своїй території і в анексованому Криму.