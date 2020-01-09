Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию в Ростов-на-Дону

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110134 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 112748 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111252 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123242 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103716 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107164 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107458 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131756 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130558 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию в Ростов-на-Дону

Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию в Ростов-на-Дону

Киев  •  УНН

 • 12528 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Фигурантов красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева готовят к этапированию в изолятор Ростова-на-Дону. Об этом сообщила правозащитная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Фигурантов "красногвардейской группы" по "делу Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию в изолятор Ростова-на-Дону, а первое открытое судебное заседание в Южном окружном военном суде назначено уже на 20 число этого месяца в 10:00 утра", - говорится в сообщении.

Также в течение 10 дней в следственном изоляторе Симферополя политзаключенному Абдулганиеву не предоставлялась медицинская помощь.

"В течение 10 дней его мучила зубная боль, и единственное, что в итоге ему сделали в условиях СИЗО - это удалили зуб. Все это время Абдулганиев терпел боль, у него была температура. Я считаю эти условия пытками... И руководство СИЗО должно отреагировать на этот случай", - прокомментировала адвокат Гемеджи.

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В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ в Симферополе отвезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова.

Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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Напомним, ранее в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживают 227 украинцев. А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.

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