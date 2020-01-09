Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию в Ростов-на-Дону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Фигурантов красногвардейской группы "дела Хизб ут-Тахрир" Рустема Емирусеинова, Арсена Абхаирова и Эскендера Абдулганиева готовят к этапированию в изолятор Ростова-на-Дону. Об этом сообщила правозащитная организация "Крымская солидарность" на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Фигурантов "красногвардейской группы" по "делу Хизб ут-Тахрир" готовят к этапированию в изолятор Ростова-на-Дону, а первое открытое судебное заседание в Южном окружном военном суде назначено уже на 20 число этого месяца в 10:00 утра", - говорится в сообщении.
Также в течение 10 дней в следственном изоляторе Симферополя политзаключенному Абдулганиеву не предоставлялась медицинская помощь.
"В течение 10 дней его мучила зубная боль, и единственное, что в итоге ему сделали в условиях СИЗО - это удалили зуб. Все это время Абдулганиев терпел боль, у него была температура. Я считаю эти условия пытками... И руководство СИЗО должно отреагировать на этот случай", - прокомментировала адвокат Гемеджи.
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В феврале 2019 года в домах крымских татар в поселке Октябрьское Красногвардейского района российские силовики провели обыски. Позже в управление ФСБ в Симферополе отвезли Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Емирусеинова.
Федеральная служба безопасности России утверждает, что задержанные жители Красногвардейского района причастны к деятельности запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".
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Напомним, ранее в СБУ сообщили, что на временно оккупированных территориях Донбасса незаконно удерживают 227 украинцев. А уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Россия удерживает еще 110 граждан Украины на своей территории и в аннексированном Крыму.