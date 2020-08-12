ФІБА внесла зміни в проведення Кубку Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. ФІБА змінила формат Кубка Європи на новий сезон через зменшення кількості заявок, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Зменшення кількості заявок посприяло тому, що старт турніру пройде без кваліфікаційного етапу.
Безпосередньо на участь в Кубку Європи ФІБА зареєструвалися 16 клубів серед яких — “Київ-Баскет” та “Прометей”.
Ще 12 клубів з кваліфікації Ліги чемпіонів претендують на 11 місць в Кубку Європи ФІБА: “Белфіус” “Монс” (Бельгія), “Цмоки-Мінськ” (Білорусь), “Ботевград” (Болгарія), “Керавнос” (Кіпр), “Баккен Беарс” (Данія), “Лондон Лайонс” (Велика Британія), “Іракліс” (Греція), “Гронінген” (Нідерланди), “Анвіл” (Польща), “Спортінг” (Португалія), “Фрібург” (Швейцарія), “Дніпро” (Україна).
Зауважимо, що загалом у сезоні-2020/21 має виступити до 27 команд. Вони будуть розподілені на 7 груп по 3 та 4 команди.