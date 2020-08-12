ФИБА внесла изменения в проведении Кубка Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. ФИБА изменила формат Кубка Европы на новый сезон из-за уменьшения количества заявок, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
Уменьшение количества заявок поспособствовало тому, что старт турнира пройдет без квалификационного этапа.
Непосредственно на участие в Кубке Европы ФИБА зарегистрировались 16 клубов среди которых — “Киев-Баскет” и “Прометей”.
Еще 12 клубов по квалификации Лиги чемпионов претендуют на 11 мест в Кубке Европы ФИБА: “Белфиус”, “Монс” (Бельгия), “Цмоки-Минск” (Беларусь), “Ботевград” (Болгария), “Керавнос” (Кипр), “Баккен Беарс” (Дания),"Лондон Лайонс"(Великобритания),"Ираклис" (Греция), “Гронинген” (Нидерланды), “Анвил” (Польша), “Спортинг” (Португалия), “Фрибург” (Швейцария) , “Днепр” (Украина).
Заметим, что всего в сезоне 2020/21 должен выступить до 27 команд. Они будут разделены на 7 групп по 3 и 4 команды.